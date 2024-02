Wzięła pod lupę charakter pisma Kaczyńskiego. Wniosek jest jeden

Dr Agnieszka Prymak-Sawic, biegła sądowa grafolog, wzięła na warsztat charakter pisma kilku polskich polityków, o których w ostatnich czasach jest dosyć głośno. Jednym z nich jest Jarosław Kaczyński. Mówi się, że pismo może dużo zdradzić o człowieku - co zatem specjalistka "wyczytała" ze słów pisanych przez prezesa partii PiS?

Przechodząc do analizy grafolog, dodała, że "charakterystykę pismoznawczą próbki pisma Jarosława Kaczyńskiego należy jednakże traktować zupełnie poważnie". Jak się dowiadujemy, w polskim pismoznawstwie badania dotyczące tzw. pisma patologicznego "są zaawansowane i unaukowione". Co wyczytała ekspertka?

Jak dodała, choć na chwilę obecną te obawy nie dominują, pismo ręczne jest dowodem na to, że "proces degradacji pisma z pewnością już się rozpoczął". Na czym opiera to stanowisko?

Zapraszamy na grupę FB – #Samodbałość. To tu będziemy informować na bieżąco o wywiadach, nowych historiach. Dołączcie do nas i zaproście wszystkie znajome. Czekamy na was!