Moda Artykuł Sponsorowany 41 min. temu Idealny dziecięcy pokój - pomysły na aranżację Aranżacja pokoju dziecięcego to bardzo często nie lada wyzwanie nawet dla najlepszych projektantów wnętrz. Idealny pokój dla małego człowieka to nie tylko wydzielona przestrzeń do snu i relaksu, ale niezbędne również pomieszczenie do codziennej nauki i zabawy. Dodatkowo, aby maluch czuł się tam swobodnie i komfortowo, wystrój tego miejsca bez wątpienia musi przypaść mu do gustu. Jak zatem urządzić pokój dziecięcy, by był ciekawy i w pełni funkcjonalny dla naszego dziecka? Przedstawiamy kilka sprawdzonych wskazówek. Głosuj Głosuj Podziel się Opinie Artykuł sponsorowany Jasne kolory W zależności od dostępnego metrażu w kwestii doboru odpowiednich farb najlepiej decydować się na ich jaśniejsze kolory i odcienie. Ma to znaczący wpływ na efekt wizualny całego pomieszczenia, ponieważ ciemne, bądź bardziej napigmentowane kolory mogą je znacznie przytłoczyć, z kolei wszystkie neutralne odcienie, takie jakie beż, biel, szarość, optycznie je powiększą. Dodatkowo ciemniejsze ściany mogą wpływać na problemy z koncentracją u dzieci i utrudniać im zasypianie. Zdecydowanie lepszą alternatywą jest wybranie jednej ściany, na którą nałożymy ulubiony energetyczny kolor malucha, który może też stać się bazą do dalszej aranżacji pokoju dziecięcego. Kwestia organizacji W kwestii wychowywania dziecka bardzo dobrą praktyką jest uczenie go utrzymywania w swoim pobliżu porządku już od najmłodszych lat. Pokój dziecięcy to idealne miejsce do fantastycznej zabawy, przede wszystkim dlatego, że teoretycznie rodzice nie mogą narzekać tam na rozsypane po podłodze zabawki. Warto jednak uświadamiać malucha jak ważne jest trzymanie porządku w swoich osobistych rzeczach. Niezbędne do tego mogą stać się wszelkie pojemniki i kosze na dziecięce przedmioty, które zawsze powinny być w jego zasięgu. Idealnym miejscem na przechowywanie takich pudeł jest przestrzeń pod łóżkiem, dzięki temu dziecko będzie miało do nich zawsze swobodny dostęp. Funkcjonalne meble Pozostając jeszcze przy kwestii organizacji w dziecięcym pokoju, nie można zapomnieć o tak ważnym aspekcie, jak meble. Dziecięce szafy oraz komody zdecydowanie różnią się od modeli przystosowanych dla dorosłych, dlatego tak istotny jest ich odpowiedni wybór. Biorąc pod uwagę bezpieczeństwo najmłodszych, jeśli chcemy, by maluch miał swobodny dostęp do półek i szuflad w swoim pokoju, wszystkie meble należy skutecznie przymocować do ściany. Drzwi i szuflady warto wyposażyć w dodatkowy system domykający, zapobiegnie to głośnemu trzaskaniu oraz ewentualnej możliwości przytrzaśnięcia palców.

Zobacz także: https://glamstyle.pl/kuchnie-w-modnych-kolorach/ Kolorowy akcent Biorąc pod uwagę fakt, że urządzamy pokój dla dziecka, wszelkie dekoracje oraz dodatki należy wybierać z myślą o jego zainteresowaniach. Szczególnie modne stały się ostatnio gałki do mebli dziecięcych, które swoją formą i designem potrafią wprowadzić do każdego wnętrza prawdziwie bajkowy nastrój. Drewniane, ręcznie malowane uchwyty są bezpieczne dla dzieci, a niezwykle łatwy montaż sprawia, że w każdej chwili można wymienić je na inne. To prawdziwa zaleta tego typu rozwiązania, ponieważ wraz z dorastaniem dziecka, zmienia się jego gust i w pokoju niejednokrotnie należy zmieniać całą aranżację. Miejsce do nauki Niezbędnym elementem, jaki znaleźć musi się w każdym dziecięcym pokoju, jest stabilne biurko oraz wygodne krzesło. Nie warto tutaj oszczędzać, ponieważ źle dobrane meble mogą mieć wpływ na nieprawidłową postawę naszego dziecka, prowadzącą do poważniejszych wad rozwojowych. Idealne biurko powinno być szerokie na co najmniej 100 cm oraz być głębokie na 60-90 cm, do tego przestrzeń pod blatem powinna zostać niezagospodarowana, aby zapewnić jak najwięcej swobodnego miejsca na nogi. Dodatkowe oświetlenie to następny bardzo ważny aspekt w kwestii ułatwienia dziecku nauki, najlepiej wybrać lampy mocowane do blatu, dzięki czemu wygodnie będzie można zmieniać ich ułożenie i nie zajmą też zbyt dużo miejsca na powierzchni biurka.