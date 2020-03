WP Kobieta Poczta TV ONLINE Program TV Menu Moda

Jak audiobooki zmieniły świat literatury? Jeszcze kilkadziesiąt lat temu jedynym sposobem na przeczytanie najlepszych tytułów wydawniczych była tradycyjna forma papierowa. Gromadziliśmy książki w pokaźnych biblioteczkach domowych, korzystaliśmy z bibliotek i wymienialiśmy się nimi między sobą. Świat książek przeżył jednak rewolucję w momencie rozpowszechnienia się audiobooków. Zmiany te, choć przez wielu nie są traktowane jako jednoznacznie pozytywne, stały się faktem, z którym na co dzień fani literatury muszą obcować. (Materiały prasowe) Artykuł sponsorowany Czy audiobooki zagrażają książkom? Audiobook to forma bardzo przystępna i przede wszystkim wygodna. Czytanie książki nie angażuje już naszych rąk, a nagrań w praktycznie dowolnej sytuacji życiowej. Możemy ułożyć się z audiobookiem do snu, a lektor przeczyta nam kolejny rozdział ulubionej książki. Brzmi jak zagrożenie dla tradycyjnej literatury? Praktyka pokazuje, że takie wyjście naprzeciw oczekiwaniom nowoczesnego świata było po prostu konieczne. Audiobook to również znakomity sposób na czytanie dla osób, które na co dzień są zabiegane i nie mają na to zbyt wiele czasu. W wirze codziennych spraw i obowiązków przeczytanie, a właściwie odsłuchanie fragmentu książki, może być bardzo satysfakcjonujące. Co ważne, dla wielu osób jest to jedyny sposób na obcowanie z literaturą – zwłaszcza dla tych, których tempo życia nie pozwala na spokojne wieczory pod kocem z ulubioną książką. Audiobooki do kupienia również w księgarniach Doskonałym przykładem zgodnej koegzystencji książek papierowych i dźwiękowych jest fakt, że audiobooki bez problemu możemy kupić w większości księgarni, głównie internetowych. Audiobook stał się produktem równorzędnym z książką papierową, co paradoksalnie przyczynia się do generalnego wzrostu czytelnictwa. Księgarnie również zyskują na sprzedaży audiobooków, oszczędzając miejsce i czas. Zwykle ich sprzedaż internetowa odbywa się ekspresowo, nie ma konieczności przygotowywania paczek i dbania o cały proces wysyłkowy. Oznacza to oszczędność czasu pracowników oraz pieniędzy. Nie tylko powieści. Audiobooki w wielu różnych formach literackich W formie audiobooków znajdziemy nie tylko najgłośniejsze tytuły w historii literatury i aktualne bestsellery. Bez trudu posłuchamy również znacznie mniej znanych książek, bowiem ich baza stale się powiększa. Coraz śmielej takie formy dystrybucji treści dotyczą również krótkich form literackich, poezji, literatury non-fiction, poradników czy podręczników. Na koniec warto zauważyć jeszcze jeden istotny aspekt – ekologię. Dla wielu ludzi o nowoczesnym spojrzeniu na świat nie bez znaczenia pozostaje fakt niszczenia przyrody w celu wydrukowania książek papierowych. Audiobooki w parze z e-bookami w takim przypadku stają się ekologiczną alternatywą, na którą, jak wieszczą specjaliści, w przeciągu kilku wieków i tak będziemy musieli się przestawić. Artykuł sponsorowany