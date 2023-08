Jak stworzyć garderobę kapsułową na jesień? Stylistka wymienia 10 rzeczy

Kapsułowa garderoba to nie tylko odpowiedź na zmieniające się trendy. — Myślę, że to coś o wiele więcej. Trendy przemijają, a mam przeczucie, że potrzeba jakości i poukładania, czyli tego, co niesie za sobą kapsuła, zostaną z nami na dłużej — mówi w rozmowie z Wirtualną Polską Marta Pożarlik, stylistka i ekspertka ds. wizerunku.