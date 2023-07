Czy 85 sztuk ubrań wystarczy? Eksperyment redaktorki

Z poczuciem wstydu naliczyłam 42 pary samych spodni. Ile z nich faktycznie noszę? Maksymalnie dziesięć. Reszta czeka na szczególne okazje, magiczny powrót do figury sprzed ciąży i rotacje w trendach. Uświadomiłam sobie, że połowa mojej garderoby to rzeczy, które przez ostatnie lata nie ujrzały światła dziennego, a niedomykające się drzwi szafy zaczynają drażnić oczy. Dlatego bez sentymentów postanowiłam pożegnać rzeczy czekające na swoje "5 minut", które nigdy nie nadchodzi. Czy 85 sztuk ubrań to ilość, która pozwoli mi bawić się modą i ubrać stosownie do każdej okazji? Sprawdźmy.