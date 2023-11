Jak założyć profil zaufany? Czy można zrobić to bez wychodzenia z domu?

Profil zaufany pozwala na zweryfikowanie tożsamości i złożenie elektronicznego podpisu pod większością urzędowych pism. Zakładasz go raz, a następnie musisz jedynie przedłużać go co 3 lata. Kiedy będzie zbliżał się termin wygaśnięcia konta, dostaniesz powiadomienie e-mail lub SMS.