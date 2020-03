Jak zdezynfekować telefon. Teraz musisz to wiedzieć

Analizy i testy wykazały, że na telefonie komórkowym jest więcej bakterii i zarazków niż na desce klozetowej. Za pomocą smartfona przenosić się mogą wirusy, gronkowce czy bakterie E. coli. Jak często, i w jaki sposób prawidłowo wyczyścić komórkę, aby jej nie uszkodzić?

W takcie rozmowy przez telefon przykładamy go do policzka. Na powierzchni aparatu gromadzą się pot, naskórek, sebum, resztki makijażu. Telefon poza tym, nagrzewa się. To idealne warunki do rozwoju różnych mikroorganizmów.

Jak odkazić telefon?

Najpierw należy zdjąć obudowę. Następnie odkażać telefon na sucho, np. ściereczką z mikrofibry. Różnorodne środki, nieprzeznaczone do czyszczenia urządzeń elektronicznych mogłyby go uszkodzić. Jeżeli dysponujemy specjalnym środkiem do urządzeń typu komputer, należy się upewnić czy jest przeznaczony również do telefonów komórkowych. Delikatny aparat wbudowany w urządzenie, mógłby ulec zniszczeniu, gdybyśmy spryskali go czymś nieadekwatnym.