Jej kwiatostany wyglądają jak śnieżne kule. To ozdoba każdego ogrodu

Kalina koralowa "Roseum" to świetny wybór do przydomowych ogródków. Imponujące są nie tylko kwiaty, lecz także rozmiary tego krzewu - może on osiągnąć bowiem do czterech metrów wysokości. Chcąc go zatem posadzić na własnej działce, musimy mieć odpowiednio dużo miejsca. Oprócz białych kwiatostanów na lato kalina koralowa zachwyca też przebarwiającymi się na złotożółto i czerwono liśćmi jesienią.