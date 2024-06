Posadź zamiast hortensji. Będzie kwitnąć przez 1/3 roku

Choć lagerstremia indyjska przybyła do nas z innego kontynentu, świetnie odnajduje się w polskich warunkach. Jak sprawić, by rosła piękna i zdrowa? Przede wszystkim zadbajmy o to, by została posadzona na słonecznym stanowisku. Im więcej dostępu do światła, tym obfitsze będzie kwitnienie tej rośliny.