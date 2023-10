Jest stylistką w "Pytaniu na śniadanie". Zdradziła kulisy swojej pracy

Finalne stylizacje są zazwyczaj jakimś kompromisem. Jest moja propozycja i ewentualna sugestia ze strony gwiazdy. To zupełnie inny charakter stylizowania. Na sesjach zdjęciowych są modelki i pracuje się głównie na trendach. A tutaj mamy do czynienia z osobami, które są w dużej mierze już ukształtowane, mają swój własny styl, przyzwyczajenia, uwarunkowania. Tomasz Wolny nie przeforsował jednak japonek, które uwielbia i nosiłby je do października, gdyby tylko pogoda na to pozwoliła.