Kamil, Zuzia i Blanka nie żyją. Dramaty, które niczego nas nie nauczyły

Ten system by zadziałał. A że tym razem nie zadział w pewnych punktach? Można by odpowiedzieć: to wynika z tego, że ci konkretni ludzie czegoś nie wiedzieli, zawinił czynnik ludzki. Ale ja się na to nie zgadzam! Tragedie biorą się z tego, że system pozwala na to, żeby w ogóle mogły istnieć takie białe plamy.