"Kochanie, chcesz być księżniczką?". Tak uwodzą oszuści z Tindera

- To jest tworzenie pewnej narracji, historii o sobie. Ktoś próbuje pokazać, że jest trudno uchwytny, więc to my się mamy do niego dostosować. Przez to wydaje się bardziej atrakcyjny, a czas spędzony z nim jest na wagę złota. Często towarzyszy temu historia o wielkiej karierze, intratnym biznesie i spotkaniach z ważnymi osobami. To daje otoczkę prestiżu, która dla niektórych osób jest kusząca. Wkładają różowe okulary osoby zakochanej i widzą tylko to, co wpisuje się bajkową narrację.