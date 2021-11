Non stop powtarzała to partnerowi. Takie zachowania zwiastują rozpad relacji

Jeżeli pary mi mówią, że się już nie lubią, nie kochają, to nasuwa się tylko pytanie: z jakiego powodu są razem lub co próbują uratować? Bez lubienia i kochania - nie ma dobrej, intymnej relacji. Można być na kogoś wściekłym, złym, być w konflikcie, mieć o coś żal, ale czy pomimo to czuję wobec partnera miłość i sympatię, czy obrzydzenie i pogardę. Jeżeli na pewnym etapie relacji, tak mocno partnera znienawidziliśmy, że nawet nie chcemy go dotknąć palcem, to nie ma czego ratować. Z pustego w próżne nie przelejemy. Musi być jakiś zasób.