Koi nerwy, ale nie pij przed snem. Zaburzy zasypianie

Kakao to napój, który przywodzi na myśl jesienne wieczory. Jednak poza walorami smakowymi, kakao skrywa w sobie wyjątkowe właściwości zdrowotne. Odpowiednio przygotowane może działać korzystnie na nasz organizm, wspierać układ nerwowy, a nawet poprawiać nastrój. Ważne jest jednak kiedy go spożywamy.

Najzdrowszą formą kakao jest surowe, nieprzetworzone kakao. To ziarna kakaowca, które nie zostały poddane fermentacji ani prażeniu, ale tłoczone na zimno. W ten sposób zachowują pełnię składników odżywczych, witamin i minerałów, a co najważniejsze, nie tracą cennych antyoksydantów. Takie kakao zawiera duże ilości magnezu, żelaza, błonnika, a nawet witaminy C.