Która cysterna jedzie? Test zrobił w sieci furorę

Zagadka z cysternami. Która z nich się porusza?

Rysunek jest bardzo prosty. Przedstawia w przekroju trzy pojazdy, które transportują ciecz. Być może wodę, może paliwo – nie ma to wielkiego znaczenia. Za każdym razem płyn układa się w nieco inny, ale zawsze charakterystyczny sposób. I to właśnie stanowi klucz do rozwiązania. Nad całością znajduje się też czerwona strzałka wskazująca kierunek ruchu. Towarzyszące rysunkowi pytanie wydaje się proste. Który pojazd się porusza: A, B czy C? Nawet jeśli właściwa odpowiedź narzuca się sama, warto się nad nią zastanowić. Obrazkowa zagadka logiczna jest dość podchwytliwa.