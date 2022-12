Kupujemy termometr bezdotykowy. Trzy najpopularniejsze modele

Przyjazny w użyciu

Pierwszy termometr na liście to GÖTZE & JENSEN T500, który wykonuje pomiar w ciągu ok. 1 sekundy. Wyświetlacz LCD ma trzy kolory podświetlenia, gdzie zielony oznacza temperaturę w normie, pomarańczowy to podwyższona temperatura, a czerwony – gorączka. Pomiar wykonywany jest na czole, a o jego zakończeniu informuje sygnał dźwiękowy. Z tym termometrem można też sprawdzać temperaturę powierzchni przedmiotów.