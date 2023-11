Leonard Pietraszak miał dwie żony. Syn latami był z nim skłócony

Pietraszak niedługo po studiach związał się z młodą malarką Hanną. "Zaczęła brylować w towarzystwie, nie zwracając na mnie uwagi. To było dla mnie wyzwanie. Podszedłem do niej i oznajmiłem: »Co ty tu będziesz udawać, jak będę chciał, to zostaniesz moją żoną«" – pisał w swojej biografii "Ucho od śledzia".