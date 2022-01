Magda oświadczyła się chłopakowi. Jego reakcja była jednoznaczna

Magda, która oświadczyła się Jarkowi, radzi, żeby kobiety, które chcą wziąć sprawy w swoje ręce, zrobiły to w intymnych okolicznościach, na osobności, a nie np. w restauracji czy podczas rodzinnej imprezy. – Mężczyzna na pewno będzie zaskoczony, dlatego ja zrobiłam to z dala od domu i znajomych, na plaży, gdzie nikt nas nie znał i nie miał pojęcia, o czym rozmawiamy. To na pewno znacznie bardziej komfortowa i mniej kłopotliwa sytuacja dla obu stron – zapewnia Magda. I dodaje: – Można to zrobić jak Monica w serialu "Przyjaciele", która oświadczyła się Chandlerowi. Przy świecach, we własnym mieszkaniu. Będzie romantycznie i co najważniejsze, bez świadków.