Makijaż permanentny brwi. Ile się goi i czy jest bolesny?

Makijaż permanentny to forma tatuażu kosmetycznego mającego na celu trwałe podkreślenie oczu, ust czy brwi. W przypadku brwi osiągniemy efekt optycznego zagęszczenia włosków na łuku brwiowym, skorygujemy jego kształt, a także rekonstrukcję brwi w przypadku ich całkowitego braku, np. na skutek choroby nowotworowej. Do wykonania makijażu permanentnego brwi używa się igły, za pomocą której wtłacza się barwnik pod skórę - tak samo jak w przypadku klasycznego tatuażu na ciele.

Każdy z nas ma inny próg bólu, dlatego jedni będą bardzo odczuwać bolesność zabiegu, a drudzy o wiele mniej. W makijażu permanentnym brwi pracuje się igłą przez około 60 minut w najbardziej powierzchownej warstwie naskórka, dlatego ból będzie znacznie mniejszy niż w przypadku klasycznego tatuażu. Ponadto do zabiegu używa się bardzo cienkich igieł, wykorzystywanych do mikropigmentacji wrażliwych okolic skóry twarzy. By zmniejszyć uczucie dyskomfortu do minimum, szczególnie u bardzo delikatnych klientek, zwykle stosuje się znieczulenie miejscowe, np. okolice brwi smaruje się kremem z lidokainą.