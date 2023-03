Masz cztery lub więcej dzieci? Możesz się starać o blisko 1600 zł dopłaty od ZUS-u

To jednak nie koniec warunków, które należy spełnić, by otrzymać dodatkowe pieniądze od ZUS-u. Osoby, którym przysługuje dopłata z programu "Mama 4 +" muszą mieszkać w Polsce i mieć polskie obywatelstwo. Wyjątkiem są jednak obywatele jednego z państw członkowskich UE czy EFTA wraz z zalegalizowanym pobytem w naszym kraju. To ważne, by wykazać się także, że po 16 roku życia to właśnie tutaj przez co najmniej 10 lat "mieli ośrodek interesów życiowych".