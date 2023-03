Justyna Wydrzyńska usłyszała wyrok za pomoc w aborcji. To pierwszy taki przypadek w Europie

Sąd po wielu miesiącach właśnie wydał wyrok w sprawie Justyny Wydrzyńskiej , która postanowiła pomóc jednej z kobiet, chcących przerwać niechcianą ciążę. Jak podaje Aborcyjny Dream Team, to pierwszy taki przypadek w Europie.

Justyna Wydrzyńska od lat angażuje się w pomoc kobietom, które zaszły w niechciane ciąże. Tak było też i w tym przypadku. Odezwała się do niej Ania będąca w 12 tygodniu ciąży. Członkini Aborcyjnego Dream Teamu postanowiła wysłać jej do paczkomatu tabletkę poronną, którą posiadała na własny użytek. O wszystkim dowiedział się mąż kobiety, który wcześniej nie zgodził się na aborcję za granicą. Zgłosił sprawę na policję, która zabrała kobiecie tabletki. Przy okazji Justyna Wydrzyńska została oskarżona o pomoc w aborcji.

Działaczka Aborcyjnego Dream Temu po wielu miesiącach od rozpoczęcia procesu usłyszała właśnie wyrok w tej sprawie. Groziły jej za to nawet 3 lata więzienia. Sąd zdecydował, że jest winna udzieleniu pomocy w poronieniu i skazał ją na osiem miesięcy ograniczenia wolności przez wykonywanie nieodpłatnej pracy przez 30 godzin w miesiącu.

Wyrok Justyny Wydrzyńskiej to pierwszy taki przypadek w Europie, gdy członkini organizacji pomagającej w aborcjach, została skazana za tego typu pomoc. Skontaktowaliśmy się z Natalią Broniarczyk z Aborcyjnego Dream Teamu, co sądzi o dzisiejszej decyzji sądu.

Działaczka Aborcyjnego Dream Teamu odniosła się także do kary, którą wyznaczył sędzia. Zaznaczyła także, że zamierzają złożyć od niej apelację.

Zapraszamy na grupę na Facebooku - #Samodbałość. To tu będziemy informować na bieżąco o wywiadach, nowych historiach. Dołączcie do nas i zaproście wszystkie znajome. Czekamy na was!