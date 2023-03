Masz na to tylko 2 tygodnie. Później skarbówka nałoży grzywnę

Deklaracja PCC-3 - kiedy trzeba ją złożyć?

Częstym przypadkiem, kiedy powinniśmy złożyć deklarację PCC-3 jest na przykład sytuacja, gdy kupujemy używany samochód, którego wartość przekroczyła tysiąc złotych. W takim wypadku należy wysłać wypełniony formularz PCC-3 do przypisanego nam urzędu skarbowego - możemy to zrobić przez internet – oraz zapłacić przelewem podatek. Mamy na to 14 dni, które liczą się od daty zawarcia umowy.