Mija rok od tragedii w Szczyrku. Pod gruzami zginęło osiem osób

Tragedii można było uniknąć

Do dramatycznych wydarzeń doszło 4 grudnia 2019 roku. Wybuch gazu zabił osiem osób. Maria Kaim straciła syna, synową, wnuczęta i brata z żoną. Mieszkali bardzo blisko siebie. Do dziś nie może się pozbierać po stracie. Wyprowadziła się z domu, ale cmentarz odwiedza regularnie. – Ten huk mam wciąż w uszach. Trzy piętra domu, który stał 50 metrów od mojego, zapadły się pod ziemię – opowiadała pani Maria w rozmowie z Faktem. Kobieta cały czas zadaje sobie pytanie, czy tragedii można było uniknąć. Już dziś wiadomo, że tak - gdyby prace ekipy, która pod ulicą Leszczynową kładła kable do pobliskich domów, były prowadzone zgodnie z przepisami.