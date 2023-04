Mówi o sobie "stylistek paznokci". "Klientki przychodzą do mnie z ciekawości"

Szymon Myszka: Kiedyś podczas żartów wśród znajomych odmieniłem w ten sposób słowo "stylistka" i ludzie to podłapali. Stworzyłem swój neologizm. Teraz nawet jak się zapomnę i nazwę się w internecie stylistą, to mnie poprawiają. Choć muszę przyznać, że na początku wylała się fala hejtu, gdy ogłaszałem się w Trójmieście jako "stylistek" paznokci. Potem stwierdziłem, że skorzystam z faktu, że to określenie wywołuje aż takie kontrowersje. Jak to mówią: nieważne jak gadają, ważne, że gadają.