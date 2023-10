Nadszedł sezon grypowy. Jak wybrać odpowiedni termometr?

Przy wyborze warto też zwrócić uwagę na szybkość pomiaru, jego dokładność i powtarzalność. Zazwyczaj jest on wykonywany w czasie poniżej 1 sekundy z dokładnością do 0,2 stopnia. Modele niektórych producentów mają też certyfikaty medyczne, co dodatkowo podnosi ich wiarygodność. Do ciekawych funkcji dodatkowych można z pewnością zaliczyć zapamiętywanie kilku ostatnich pomiarów, co pozwoli sprawdzić, czy stan chorego się polepsza, czy pogarsza. Oprócz wspomnianej możliwości pomiaru temperatury jedzenia są termometry, które mogą pokazywać temperaturę ciała zwierząt, a także temperaturę otoczenia, płynów i różnych powierzchni.