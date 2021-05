Najpiękniejszy dzień w życiu? Organizacja wesela w pandemii to zadanie dla osób o mocnych nerwach

Z ciężkim sercem zdecydowali się na listopad. - Przełożenie wesela okazało się wielką machiną logistyczną. Przede wszystkim trzeba było poinformować gości, co już samo w sobie było nie lada wyzwaniem. - mówi pani Justyna. Potem przyszedł czas na skoordynowanie dostępności wszystkich podwykonawców i podpisanie aneksu do umów. Ostatecznie udało się jednak dopiąć jesienny termin. I wtedy właśnie, tydzień przed pierwotną, czerwcową datą, rząd dopuścił organizację wesel do 150 osób. - Byłam rozgoryczona, ale nic nie mogłam zrobić, wymarzony termin przepadł bezpowrotnie.