Kuroterapia - mało znana forma zooterapii dla dzieci

Największym sukcesem jest radość i uśmiech na twarzach dzieci, z którymi pracuję. Świat z perspektywy dziecka jest dużo większy niż z perspektywy dorosłego, w związku z tym, jak widzę dzieci zabiegające o to, żeby kurek dotknąć, jak widzę dzieci, które pokonują swoje lęki i ograniczenia, jak widzę jaką sprawia im to radość… Te uśmiechy na buziach dzieci, zwłaszcza tych, które mają opór przy kontakcie ze zwierzęciem - to jest to mój największy sukces.