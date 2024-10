Nałóż na mokre włosy. Efekty zwalają z nóg

Olejowanie to znana od dawna metoda, która nadaje włosom blasku. Kobiety zaczęły sięgać po nią intuicyjnie i szybko zauważyły efekty - ich włosy stawały się nie tylko zdrowe i silne, ale i odżywione.

Mimo dostępności licznych kosmetyków do włosów na rynku, olejowanie w ciągu wielu lat nie straciło na popularności. Na czym dokładnie polega ta metoda? To nic innego, jak nakładanie odpowiednich olejków na włosy, aby odżywić pasma i nadać im miękkości.

Dodaj trochę do szamponu. Twoje włosy ci podziękują

Wybór odpowiedniego olejku jest kluczowy dla uzyskania najlepszych efektów. Warto dobrać go z uwzględnieniem porowatości włosów. Olejki o dużych cząsteczkach, takie jak lniany, konopny czy z pestek dyni , są najlepsze dla włosów wysokoporowatych. Oleje o średnich cząsteczkach, jak z orzechów laskowych czy oliwa z oliwek , sprawdzą się przy włosach średnioporowatych. Włosy o niskiej porowatości zyskają natomiast najwięcej z olejów drobnocząsteczkowych, takich jak laurynowy czy mirystynowy .

