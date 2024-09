Dodaj trochę do szamponu. Twoje włosy ci podziękują

Olejek z drzewa herbacianego to naturalny produkt, który od lat cieszy się ogromną popularnością w branży beauty. Znajdziemy go m.in. w składzie kremów, balsamów do ciała, szamponów czy odżywek do włosów. Poradzi sobie także z łupieżem, dzięki swoim właściwościom antybakteryjnym, przeciwzapalnym i przeciwgrzybiczym.