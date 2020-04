Nauczanie zdalne i nietypowe zaliczenie przedmiotu. U Przemka Staronia to norma

Przemysław Staroń o uczniach: "potrzebują wyciągnięcia ręki"

Całość opatrzył komentarzem: "Ach, jak łatwo widzieć w dziecku wredne stworzenie, co nas olewa. Och, a może by zobaczyć w nim istotę, która po prostu potrzebuje wyciągnięcia do niej ręki? Nie o takiej postawie nauczycieli marzyliśmy jako dzieci? Ja wyciągnąłem rękę do uczennicy, której brak odzewu mnie zaniepokoił. Po kwadransie dostałem odpowiedź. I to jest najlepsze podejście do edukacji ever – nie dlatego że jest moje. Jest moje, ponieważ uważam życie za zbyt krótkie na półśrodki i po prostu korzystam z tego, co uznaję za najlepsze". W komentarzach, jak to zwykle u Staronia, mnóstwo pochwał i zachwytów.