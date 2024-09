Nawet 400 zł dla rodziców. Trzeba spełnić konkretne warunki

Świadczenie "Dobry Start" to program, który ma na celu wsparcie rodziców w kompletowaniu szkolnej wyprawki dla dzieci. Program zapewnia jednorazową wypłatę 300 zł na każde uczące się dziecko. To jednak niejedyne pieniądze, które w tym przypadku można otrzymać.

Okazuje się jednak, że rodzice lub opiekunowie prawni mogą liczyć także na dodatek do zasiłku rodzinnego w wysokości 100 zł wypłacany raz do roku na każde z dzieci. W tym przypadku należy jednak pamiętać o złożeniu odpowiedniego wniosku. Jak podaje serwis Poradnik Przedsiębiorcy, trzeba go jednak dostarczyć najpóźniej "do dnia zakończenia okresu zasiłkowego, w którym rozpoczęto rok szkolny lub roczne przygotowanie przedszkolne".