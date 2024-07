Nawet 1000 zł więcej dla seniorów. Trzeba spełnić konkretne warunki

Na początku 2024 r. wzrosła wysokość zasiłku stałego. Teraz osoby, którym został przyznany, otrzymają od 100 do nawet 1000 zł. W dodatku mogą się o niego starać nie tylko seniorzy, ale również każdy, kto ukończył 18 rok życia. Warto zaznaczyć, że należy przy tym spełnić także szereg innych warunków. Wyjaśniamy, kto rzeczywiście może liczyć na dodatkowy zastrzyk gotówki.

Zasiłek stały - dla kogo?

Zasiłek stały to świadczenie przyznawane osobom o niskich dochodach, które znajdują się w trudnej sytuacji życiowej. Może się o niego ubiegać każda osoba pełnoletnia, która jest niezdolna do pracy z powodu swojego wieku, np. gdy osiągnęła już wiek emerytalny. Świadczenie to przyznawane jest także obywatelom, którzy z powodu swojej niepełnosprawności są całkowicie niezdolni do pracy.

Dalsza część artykułu pod materiałem wideo

Niezwykle ważne są jednak także dochody. Osoby samotne, które prowadzą jednoosobowe gospodarstwo domowe, nie mogą zarabiać więcej niż 776 złotych. Kwota ta zmniejsza się, gdy wnioskodawca dzieli z kimś swój dom. Wówczas dochód na jednego członka rodziny nie może przekroczyć 600 zł.

Jest też kilka przypadków, w których zasiłek stały nie przysługuje. Zalicza się do nich m.in. sytuację, w której wnioskodawca nie posiada orzeczenia o niepełnosprawności lub o całkowitej niezdolności do pracy. Mogą go nie otrzymać także osoby korzystające z innych form pomocy społecznej, takich jak np. zasiłki czasowe i świadczenia pielęgnacyjne.

Zasiłek stały - gdzie składać wniosek?

Osoby chcące ubiegać się o zasiłek stały powinny złożyć odpowiedni wniosek do właściwego ośrodka pomocy społecznej. Pracownicy nie tylko analizują sytuację finansową wnioskodawcy, ale również przeprowadzają wywiad środowiskowy, tak by móc jak najlepiej ocenić każdy z przypadków.

Nie każdy również wie, że przyznane świadczenie przyznawane jest od miesiąca, w którym został złożony wniosek.

Zapraszamy na grupę FB - #Wszechmocne. To tu będziemy informować na bieżąco o terminach webinarów, wywiadach, nowych historiach. Dołączcie do nas i zaproście wszystkie znajome. Czekamy na was!

Masz newsa, zdjęcie lub filmik? Prześlij nam przez dziejesie.wp.pl