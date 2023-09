Nie mów dziecku: idź, uprawiaj sport. Pokaż mu jak Ty to robisz!

Jak zachęcić najmłodszych do sportu, gdy co trzecie dziecko w Polsce nie chce chodzić nawet na lekcje W-F? Budując boiska na których ćwiczenia są przyjemnością, a inspiracją do zajęć mogą być sportowcy tacy jak Dariusz Kowaluk, złoty medalista olimpijski z Tokio, czy Reprezentacja Polski w Amp Futbolu. Udowodniła to Fundacja 4F Pomaga tworząc program "W zasięgu sportu".