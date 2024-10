Nie rób tego za wcześnie. Kiedy zabezpieczyć hortensje przed zimą?

Hortensja to prawdziwa królowa polskich ogrodów. Jej wielobarwne kwiaty zdobią działki, parki, a także prywatne ogrody, ciesząc oko zarówno ogrodników, jak i spacerowiczów.

Należy jednak pamiętać, że hortensje – zwłaszcza te ogrodowe – wymagają odpowiedniej pielęgnacji i ochrony przed zimą. Przygotowanie rośliny na zimowe miesiące to kluczowy krok, który zapewni jej bujne kwitnienie w kolejnym sezonie.

Hortensje ogrodowe pochodzą z Japonii. Do Polski trafiły dopiero w latach 70-tych.

Wielu początkujących ogrodników może popełniać błąd, zabezpieczając hortensje zbyt wcześnie. To, co intuicyjnie wydaje się dobrym pomysłem – ochrona rośliny przed zimnem – w rzeczywistości może zaszkodzić. Hortensje powinno się zabezpieczać dopiero po pierwszych przymrozkach, zazwyczaj pod koniec listopada.

Dlaczego to takie ważne? Chłodniejsze temperatury pomagają zahartować roślinę, zwiększając jej odporność na zimowe warunki. Zbyt wczesne otulanie może spowodować, że krzew stanie się zbyt delikatny i mniej odporny na przymrozki.

Korzenie hortensji są szczególnie wrażliwe na zimowe przymrozki. Dlatego pierwszym krokiem w zabezpieczaniu rośliny jest ochrona jej dolnych partii oraz systemu korzeniowego. Najlepiej sprawdza się tutaj kopczykowanie – usypywanie wokół podstawy rośliny kopca z kory, kompostu, trocin lub ziemi. Taki kopczyk chroni korzenie przed przemarznięciem i pomaga zatrzymać wilgoć w glebie, co jest istotne zwłaszcza w okresie suchych zim.

Najpierw ostrożnie zwiąż pędy hortensji, aby się nie łamały, a następnie owiń je dokładnie agrowłókniną, dbając o to, aby nie zostawić żadnych odsłoniętych miejsc. Na koniec zabezpiecz całość sznurkiem, aby materiał nie zsunął się w trakcie zimy.

