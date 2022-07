Nowa książka Alexy Lavendy!

Jednak to nie jest tak, że pisanie tylko tego rodzaju powieści sprawia mi przyjemność. Skupiłam się na powieściach erotycznych wiedząc, że to one będą miały największą siłę przebicia i największą szansę na to, że znajdą wydawcę. Początkującym autorom bardzo ciężko jest się przebić i zachęcić wydawnictwo do wydania debiutanckiej książki, jednak wydaje mi się, że książki erotyczne, z racji tego, że wzrosła ich popularność, mają największą szansę na wydanie. Dlatego postawiłam na ten gatunek literacki i bardzo się cieszę, że moja debiutancka trylogia "Kontynenty przyjemności" dostała swoją szansę i czytelniczki przyjęły ją tak entuzjastycznie. Kolejna książka "Chłopak z sąsiedztwa" wzbudziła wiele emocji i kontrowersji i podobno złamała niejedno serce, za to "Rocker Project" wywołuje uśmiech na twarzy i otula swoim ciepłem. To cudowne uczucie wiedzieć, że moje powieści potrafią w tak różnorodny sposób oddziaływać na czytelników. Teraz skupiłam się także nad komediami romantycznymi, które zbyt długo leżały odłogiem, a za których pisaniem bardzo tęskniłam. Muszę przyznać, że pisanie ich przynosi mi masę frajdy i mam nadzieję, że także ten gatunek literacki przypadnie do gustu czytelnikom.