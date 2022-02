O reklamie Adidasa mówi cały świat. Powód? 64 kobiece biusty [OPINIA]

Opór przed uznaniem, że nagie kobiece piersi to po prostu… nagie kobiece piersi widać doskonale na przykładzie ruchu Free the Niples (Uwolnić sutki – przyp. red.) zainicjowanego 10 lat temu przez Linę Esco. Aktywistka jest autorką filmu dokumentalnego, w którym pokazała siebie biegającą po ulicach Nowego Jorku topless. Wszystko po to, by zawalczyć o równouprawnienie dla damskich i męskich sutków (te drugie są wszak eksponowane na plażach czy w reklamach i nikt nie ma z tym problemu).