Obniżki emerytur w przyszłym roku? Wyliczenia niepokoją

"To na razie symulacje, bo o zasadach podwyżek dla seniorów rząd będzie jeszcze rozmawiać ze związkowcami i pracodawcami w Radzie Dialogu Społecznego. O ile strona pracodawców nie chce zmieniać zasad waloryzacji, o tyle np. OPZZ chce, by w czasie wysokiej inflacji świadczenia były podnoszone dwa razy – raz w marcu, drugi raz we wrześniu. Dzięki temu seniorzy nie musieliby czekać na podwyżkę emerytury cały rok" - zauważa "Fakt".