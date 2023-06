Od martwych piratów, do hiphopowego blingu. Historia męskiej biżuterii

Im mniej, tym lepiej

Dziewiętnastowieczna burżuazja skłaniała się ku skromności i racjonalnej modzie, na zawsze umieszczając ją w surowych ramach. Uznawany za winowajcę nowego porządku w męskiej szafie - Beau Brummel - nadał sylwetce niemal militarny rygor. Schludność i jakość ponad zdobność. Biżuteria ograniczyła się do ozdobnego, kieszonkowego zegarka na łańcuszku i sygnetu. Podręcznik "The Gentlemen’s Book of Etiquette and Manual of Politeness" z 1860 roku podkreślał, że męska biżuteria zawsze powinna być jedynie praktyczna, co szło ręka w rękę z nowym porządkiem świata. Z rządami fortun nuworyszy i przemysłowymi płucami rozbudowujących się miast.