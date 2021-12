"Zmuszanie się do zbliżenia to ślepy zaułek"

Należy pamiętać, że regularna odmowa zbliżenia to przestrzeń i powód do bardzo poważnej rozmowy. Pytanie kluczowe brzmi: dlaczego tak się dzieje?. Czy jest to spowodowane stanem fizycznym czy emocjonalnym. Może wydarzyło się coś, co pozostaje nierozwiązanym konfliktem, a może powodem jest spadek libido. Najgorszą sytuacją jest ta, w której ludzie nie mówią o swoich stanach, uczuciach i czekają, aż druga strona się domyśli lub wręcz będzie wiedziała telepatycznie. Będąc w związku, mamy obowiązek dawać informację parterowi, co się z nami dzieje.