Niedopasowanie seksualne. "To często zdarza się w parach z długim stażem"

Co zrobić kiedy oczekiwania pod względem jakości i ilości seksu się rozjeżdżają i taka sytuacja utrzymuje się przez lata? Mam przykład 45-letniej kobiety, która całą energię inwestuje w pracę i poprawę swojej urody, bo jej mąż nie chce się z nią kochać. On twierdzi, że za ciężko pracuje, aby pod koniec dnia myśleć o seksie, do tego dochodzą zaburzenia erekcji. Ona nie odejdzie, bo za dużo ich łączy. On nie chce nic zmieniać.