Ognisto rude włosy i jasna cera Triny Papisten przerażały. Uznano ją za czarownicę

Życie w XVI- i XVII-wiecznej Europie nie należało do najłatwiejszych, zwłaszcza dla kobiet. To właśnie w tym czasie dochodziło do najbardziej głośnych procesów o czary. Nie inaczej było w przypadku słupskiej czarownicy Triny Papisten. Brutalne tortury spowodowały, że kobieta przyznała się do przedstawionych jej zarzutów, z pewnością chcąc skrócić swoje cierpienie. Choć ów przypadek nie wyróżnia się na tle innych procesów o czary, to do dziś budzi wiele emocji. Jakiś czas temu władze miasta postanowiły zrehabilitować kobietę, przypominając tym samym jej tragiczną historię. Jak wyglądał proces i dlaczego skazano Trinę Papisten?