Pies drapie się po uchu? Wiadomo, co chce przekazać

Drapanie może być wynikiem choroby uszu

Należy zwracać pilną uwagę na wszelkie zmiany w zachowaniu psa. Sam nie powie nam, co mu dolega, musimy się domyślić na podstawie wysyłanych przez niego sygnałów. Jeżeli pies po prostu drapie się łapą po uchu, zazwyczaj nie oznacza to niczego złego – coś go swędzi i tyle. Jeśli jednak ciągle robi to w tym samym miejscu, a dodatkowo próbuje sięgnąć głębiej, może rozwijać się u niego poważne zapalenie.