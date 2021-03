Odwróć wzrok. Pies przewodnik może wejść wszędzie

Psy asystujące osobom niewidomym lub niepełnosprawnym wywołują różne emocje. Od prób pogłaskania do obcesowego przeganiania. Tymczasem one pomagają dojść bezpiecznie do celu, a osoby, które zaczynają korzystać z nich wsparcia, mówią, że to jak przesiadka z poloneza do mercedesa.

Share

Simba podczas treningu Źródło: Archiwum prywatne