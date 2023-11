Pies rzucił się na dziewczynkę. Ekspertka wyjaśnia, co zaszło

Specjalistka nie ma wątpliwości. - W tej sytuacji winna jest osoba dorosła, która przy tym była i nie zwróciła uwagi dziecku, nie nauczyła go, jak powinno zachowywać się w stosunku do psa. Biedna dziewczynka i biedny pies - kwituje. - Kobieta na filmie uważa, że to miły obrazek, że dziecko ściska pieska. Nie zwraca uwagi na to, co mówi zwierzę i że większość psów będzie czuć się niekomfortowo w takiej sytuacji.