Częsty objaw u psa. Bywa nawet oznaką nowotworu

Niektóre zachowania psa mogą wywoływać niepokój u właścicieli. Wiele osób zastanawia się m.in., dlaczego pies kicha. Czy to oznaka jakiejś choroby? A może zupełnie normalna czynność, którą nie powinniśmy się martwić? Oto co powinniśmy wiedzieć.

Kichanie u psa zdarza się dość często. Nasz pupil może kichać dwa-trzy razy dziennie i jest to reakcja fizjologiczna, podobnie jak u człowieka. W takim wypadku nie jest to niepokojący objaw i nie musimy się nim przejmować, ponieważ nie wiąże się z żadnymi problemami zdrowotnymi.

Dlaczego pies kicha? Powodów jest sporo

Bywa jednak, że kichanie jest symptomem chorobowym. Naszą uwagę powinna zwrócić przede wszystkim częstotliwość. Jeśli zwierzę kicha znacznie częściej niż zazwyczaj, to może być oznaką na przykład alergii lub infekcji przeziębieniowej. Pies – tak samo jak człowiek - jest narażony na nią szczególnie w sezonie jesienno-zimowym na skutek spadku odporności czy wychłodzenia organizmu.

W takiej sytuacji ważne, żeby zadbać o prawidłowe odżywienie i nawodnienie psa, a także zapewnienie mu komfortu cieplnego, a gdyby infekcja utrzymywała się dłużej niż 2-3 dni lub pojawiły się inne objawy, wizytę u weterynarza.

Kichanie u psa może oznaczać też, że zwierzę ma w nosie ciało obce, które dostało się tam na przykład podczas węszenia. Jeśli są to drobinki kurzu czy pyłki roślin, pies najczęściej nie potrzebuje interwencji weterynarza – poprzez kichanie usunie to, co go drażni. Gorzej jest, kiedy do nosa naszego pupila wszedł robak czy znalazło się w nim źdźbło trawy. Wtedy należy zgłosić się po pomoc do lecznicy.

Kichanie wsteczne u psa - czy jest groźne?

Ważne, żeby obserwować, czy pies poza kichaniem nie ma innych objawów. Jeśli jest osłabiony, słania się na nogach i trzęsie - to może być oznaka groźnej dla życia zwierzęcia babeszjozy. Czasem kichanie może oznaczać też chorobę wywołaną przez pasożyty, a także nowotwór w obrębie jamy nosowej.

Kichanie wsteczne to symptom, który może nas szczególnie zaniepokoić. Taki atak kichania trwa najczęściej od kilku sekund do minuty. Pies wypręża się przy tym, wyciąga głowę do przodu i "parska". Chociaż wygląda to dość groźnie i możemy pomyśleć, że pupil się dusi, nie jest to dla niego zagrożeniem. Dokładne przyczyny takiego zachowania nie są znane.