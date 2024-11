Uprawiają seks. Po wszystkim czują się fatalnie

Dysforia seksualna, postkoitalna lub depresja poorgazmowa. Choć zwykle jest kojarzona z kobietami, dotyka także mężczyzn. Jak wyjaśnia Kamila Kacprzak-Wachniew na stronie helloseks.pl, dolegliwość wiąże się z obniżonym nastrojem po stosunku seksualnym, który może przebiec bez zarzutu i zakończyć się orgazmem. Uczucie to przypomina nieoczekiwane pogorszenie samopoczucia i może objawiać się różnymi formami dyskomfortu emocjonalnego.

Osoby zmagające się z dysforią seksualną nie potrafią wskazać dokładnych przyczyn negatywnych emocji, które mogą prowadzić do nieporozumień, nawet w przypadkach udanego zbliżenia. Jak pokazuje badanie prof. Roberta Schewitzera z Queensland University of Technology, aż 41 proc. mężczyzn zgłosiło doświadczenie dysforii postkoitalnej. Udział w nim wzięło aż 1200 osób z różnych krajów.

Dysforia seksualna dotyczy również kobiet. Zjawisko to statystycznie odczuwa od 33 do nawet 43 proc. pań . Chociaż objawy ustępują z reguły w ciągu dwóch godzin, nie powinno się ich lekceważyć.

Dodatkowo, osoba z niską samooceną, zaburzeniami hormonalnymi czy skłonnością do depresji może być bardziej narażona na takie zjawisko. Ważne jest, aby obserwować jak często zdarzają się takie epizody. Jeśli są rzadkie, nie wymagają interwencji medycznej. Regularne występowanie objawów powinno jednak skłonić do konsultacji z terapeutą.

Zanim zdecydujemy się na wizytę u specjalisty, warto zastanowić się nad tym, co może wpływać na nasz nastrój oraz jakie czynniki z naszego życia codziennego mogą odgrywać główną rolę. Z tego względu przez konsultacją z ekspertem zaleca się analizy własnego życia emocjonalnego. Szczegółowy wywiad na jego temat może pomóc w znalezieniu źródła problemu, często unikając potrzeby leczenia farmakologicznego.

Zapraszamy na grupę FB - #Samodbałość. To tu będziemy informować na bieżąco o wywiadach, nowych historiach. Dołączcie do nas i zaproście wszystkie znajome. Czekamy na was!