Namówiła męża na trójkąt. "Czy żałuję? Chyba czasami tak"

- To ja zaproponowałam mężowi, żebyśmy wpuścili kogoś do nas, do łóżka, ale tylko do łóżka - mówi Wioletta. Czy pary decydujące się na otwarcie związku mają szanse przetrwać? - Najczęściej słyszę o związkach otwartych w kontekście przeszłym - zauważa psycholożka Maja Pisarek.