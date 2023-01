Polki odpowiedziały, czy są szczęśliwe i jakimi wartościami się kierują. Badanie BioStat dla WP

W tej samej rozmowie radzi, by przede wszystkim wyłączyć swój negatywny głos wewnętrzny i spróbować zmieniać negatywne komunikaty na bardziej przyjazne. Monitorować poczynania swojego krytyka wewnętrznego i starać się mówić do siebie pełnym współczucia, przyjaznym głosem. Psycholog zachęca również, żeby w ogóle nie skupiać się na wyglądzie: nie traktować go jako punkt odniesienia (na zasadzie: wczoraj wyglądałam ładnie, ale dzisiaj już nie), ponieważ zawsze będzie to deprecjonujące wobec samego siebie oraz innych.