Pracowała w TVP. Mówi, co powinien zrobić teraz rząd

Potrzeba głębokiej reformy

W rozmowie z Wirtualną Polską Marzena Rogalska odniosła się także do słów Jarosława Kaczyńskiego, który zasugerował, że broni antyrządowych mediów. - Nasz protest to jest obrona demokracji, bo nie ma demokracji bez pluralizmu mediów i bez silnych mediów antyrządowych, a w Polsce to są media publiczne - mówił prezes PiS.