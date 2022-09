Przy kawie o śmierci. "Spotkania w Death Cafe są pełne ciepła i przebiegają w przyjaznej atmosferze"

Akurat to jest bardzo ambitny cel, nie wiem, czy to w ogóle możliwe. Nie wiem, czy na pewno istnieją ludzie, którzy nie boją się śmierci; lęk przed śmiercią można złagodzić, ale myślę, że nie można się go pozbyć całkowicie, bo to najgłębszy ludzki lęk. Chodzi natomiast o to, żeby go oswoić i nauczyć się w tym lęku zadbać o siebie. A także o to, żeby odróżnić lęk przed śmiercią od lęku przed rozmową o śmierci. Tego drugiego zdecydowanie można się pozbyć, bo on nie jest naturalną częścią nas. Lęk przed rozmową o tematach tabu to wynik edukacji i socjalizacji. Można nauczyć się, jak o śmierci rozmawiać w sposób merytoryczny i wyważony. To jest jak najbardziej możliwe.